Эрдоган: Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке

Турция консолидировала все силы в поисках пути мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"На фоне разворачивающихся в регионе событий Турция консолидировала все усилия по обеспечению мира, спокойствия и стабильности", - сказал Эрдоган.

По его словам, правительство приняло все меры, чтобы конфликт не затронул Турцию и турецкий народ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости