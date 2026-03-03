Нетаньяху назвал Израиль и США «хорошими парнями», которые воюют с «плохими»

Израиль и США воюют с «плохими парнями», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

«Мы — хорошие парни», — сказал Нетаньяху.

По его словам, США и Израиль не ведут «бесконечную войну» против Ирана, он настаивает, что операция завершится быстро.

«Я слышу, что вам говорят, что здесь будет бесконечная война. Но бесконечной войны не будет, потому что… этот террористический режим в Иране находится в самом слабом положении с момента своего основания», — уверен премьер (цитата по The Times of Israel).

Нетаньяху убежден, что удары создадут условия для смены режима в Иране. Они «положат начало эре мира, о которой мы даже не мечтали», заверил он.

Премьер назвал американского президента Дональда Трампа «сильнейшим лидером в мире», который «делает то, что считает правильным для Америки».

Трамп накануне заявил, что США изначально планировали операцию «от четырех до пяти недель», но у Вашингтона есть возможность вести ее «гораздо дольше». Он исключил, что ему наскучит конфликт с Ираном. «Мне никогда не бывает скучно. Если бы мне было скучно, я бы не стоял здесь сейчас, я гарантирую вам это, и не проходил бы через то, через что мне пришлось пройти», — заверил американский лидер.

Источник: РБК