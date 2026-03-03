В регионах Азербайджана ожидаются осадки и снег в горах.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, со второй половины дня 4 марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана, и до полудня 5 марта ожидается изменение погодных условий.

В ряде мест пройдут периодические осадки, в горных районах – снег, передает 1news.az.

В отдельных регионах осадки могут принять интенсивный характер. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды в реках.