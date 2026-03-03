МИД Катара: сбитые иранские Су-24 вошли в небо и игнорировали предупреждения

Два иранских истребителя Су-24, которые были сбиты в понедельник ВВС Катара, нарушили воздушное пространство государства.

Об этом сообщил на брифинге советник премьер-министра, официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Самолеты, которые были сбиты вчера, вошли в воздушное пространство Катара, пилоты были предупреждены [перед открытием огня]", - приводит его заявление телеканал Al Jazeera. Дипломат добавил, что "ведутся поиски экипажей" сбитых самолетов.

Источник: ТАСС