МИД Катара: сбитые иранские Су-24 вошли в небо и игнорировали предупреждения
Два иранских истребителя Су-24, которые были сбиты в понедельник ВВС Катара, нарушили воздушное пространство государства.
Об этом сообщил на брифинге советник премьер-министра, официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Самолеты, которые были сбиты вчера, вошли в воздушное пространство Катара, пилоты были предупреждены [перед открытием огня]", - приводит его заявление телеканал Al Jazeera. Дипломат добавил, что "ведутся поиски экипажей" сбитых самолетов.
Источник: ТАСС
