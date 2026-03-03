Более 12 тысяч абонентов в двух районах Азербайджана временно останутся без газа

В Шекинском и Огузском районах будет временно прекращена подача газа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Загатальское региональное управление по эксплуатации газа, 6 марта с 11:00 будет приостановлено газоснабжение в общей сложности 2 668 абонентов в Шекинском районе.

Причиной отключения являются работы по замене неисправного крана диаметром 80 мм на входной части фильтра высокого давления на газораспределительной станции (ГРС) «Огуз» (Шекинский участок обслуживания).

Ограничения затронут села Гаябаши, Чайгарагоюнлу, Шеки, Сарыджа, Гозлубулаг, Джайирли и поселок Туран (всего 2 654 частных дома и 14 коммерческих объектов).

Одновременно с этим, в связи с аналогичными ремонтными работами на Огузском участке обслуживания, 6 марта с 11:00 и до завершения работ будет прекращена подача газа потребителям, питающимся от узла замера «Огуз» («Ягублу»). Это коснется города Огуз и 23 окрестных сел (всего 9 679 частных абонентов и 152 объекта), а также завода по очистке и сушке фундука.

Подача газа будет возобновлена в обоих районах сразу после завершения запланированных ремонтных работ.