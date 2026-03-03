В преддверии WUF13 запущен Портал управления радиоспектром

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт в Баку 17-22 мая, в рамках технической подготовки к мероприятию запущен Портал управления радиоспектром.

Как передает 1news.az, он предназначен для обеспечения безопасного, бесперебойного и скоординированного использования беспроводных устройств во время проведения форума. Через данный портал аккредитованные участники смогут заранее зарегистрировать планируемые к использованию беспроводные устройства и в электронном порядке подать заявки на выделение соответствующего радиоспектра.

Все участники, желающие использовать беспроводные устройства в рамках WUF13, должны в первую очередь пройти аккредитацию через официальный регистрационный портал GEMS Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat). После подтверждения аккредитации участники обязаны создать личный кабинет на Портале управления радиоспектром, предоставить необходимые технические данные по каждому устройству и направить заявку на временное выделение радиочастот.

После рассмотрения заявок участникам по подтверждённым устройствам направляется информация о соответствующих радиочастотах по электронной почте, а QR-код для каждого устройства активируется через портал.

На площадке проведения мероприятия все утверждённые устройства должны пройти техническую проверку и процедуру маркировки. Использование разрешается только тем беспроводным устройствам, которые успешно прошли данный этап и были соответствующим образом промаркированы.

Последний срок регистрации беспроводных устройств и подачи заявок на выделение радиоспектра - 30 апреля 2026 года.

По дополнительным вопросам и для получения технической поддержки участники могут обратиться по электронной почте [email protected].