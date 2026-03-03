 Трамп раскритиковал Стармера за отказ Великобритании поддержать удары по Ирану | 1news.az | Новости
Трамп раскритиковал Стармера за отказ Великобритании поддержать удары по Ирану

First News Media15:20 - Сегодня
Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа Лондона поддержать наступательные удары по Ирану, заявив, что отношения между двумя странами «уже явно не те, что прежде».

В интервью изданию The Sun американский президент нелестно сравнил позицию Стармера с поддержкой, которую, по его словам, операции оказали Франция и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Он не был полезен. Я никогда не думал, что увижу такое. Никогда не думал, что увижу такое от Великобритании. Мы любим Великобританию», — заявил Трамп, добавив, что это «совсем другой мир» и «совсем другие отношения».

Стармер: «Мы помним уроки Ирака»

Ранее Стармер выступил с наиболее жёстким на сегодняшний день заявлением по поводу действий Трампа в Иране. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания не верит в «смену режима с небес», и защитил своё решение не разрешать использование британских баз для проведения наступательных операций.

Выступая в понедельник в Палате общин, Стармер поставил под сомнение законность действий США в Тегеране. «Мы все помним ошибки Ирака и извлекли из них уроки. Любые действия Великобритании всегда должны иметь законное основание и продуманный план», — заявил он, объясняя принципы, которыми руководствовался при принятии решений в минувшие выходные.

При этом премьер-министр подтвердил, что Великобритания разрешит использование своих баз для оборонительных действий — защиты союзных сил и государств в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, подвергшихся ответным ударам Ирана после американо-израильской операции.

Оборона — да, наступление — нет

Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс подтвердил, что Лондон не намерен участвовать в наступательных операциях.

«Разочарование президента, насколько можно судить по его высказываниям, связано с тем, что мы не участвовали в первоначальных американо-израильских ударах по Ирану. Но, как премьер-министр заявил вчера в Палате общин, мы задействуем британские вооружённые силы только тогда, когда это отвечает британским интересам, имеет чёткий план и законную основу», — пояснил Джонс.

По его словам, Великобритания теперь участвует в оборонительных операциях, но не собирается втягиваться в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Конкретные шаги Лондона

Как сообщает The Guardian, Стармер рассказал, что королевские ВВС перехватили иранский беспилотник, направлявшийся к коалиционной базе в Ираке, где размещены британские военнослужащие. Кроме того, два беспилотника были направлены на британскую авиабазу Акротири на Кипре — причём эти атаки были совершены ещё до воскресного заявления Лондона о предоставлении баз для оборонительных целей.

Ожидается, что Великобритания разрешит США использовать базу Фэрфорд в Глостершире и Диего-Гарсия на Чагосских островах для нанесения ударов по так называемым «ракетным городам» Ирана — объектам, где хранятся и могут быть запущены скоростные баллистические ракеты, являющиеся наиболее опасным оружием Тегерана.

Трамп расширяет список претензий

Помимо Ирана, Трамп потребовал от Стармера изменить курс по ряду других вопросов: пересмотреть сделку по Чагосским островам (которую ранее поддерживали сами США), активизировать разведку нефти и газа в Северном море, а также ужесточить иммиграционную политику.

На вопрос о том, пытается ли Стармер заручиться поддержкой мусульманских избирателей, Трамп ответил, что это «может быть» так. Даррен Джонс отверг подобную интерпретацию, заявив, что Великобритания действует в интересах всех британских граждан вне зависимости от их вероисповедания.

Напомним, первая волна американо-израильских ударов по Ирану была нанесена в субботу, 28 февраля. В ходе операции был уничтожен верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные руководители страны. Иран в ответ нанёс серию ракетных и беспилотных ударов по целям в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне и Омане.

