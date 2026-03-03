Число погибших при ударах США и Израиля по провинции Фарс достигло 59 - ОБНОВЛЕНО

Число иранцев, погибших в результате ударов США и Израиля по провинции Фарс на юге Ирана с 28 февраля, увеличилось до 59.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, среди жертв военнослужащие армии исламской республики и бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сотрудники правоохранительных органов, а также мирные граждане.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

12:18

По меньшей мере 31 иранский военнослужащий погиб в результате израильских ударов по Ирану.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его информации, 13 военных погибли при ударе Израиля по авиабазе в городе Кермана на юго-востоке Ирана.

Не менее 18 военнослужащих стали жертвами израильских атак по провинции Мазандаран на севере исламской республики.

Источник: ТАСС