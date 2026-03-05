Движение грузовых автомобилей на азербайджано-иранской государственной границе полностью приостановлено

Принято решение о приостановке движения грузовых автомобилей на азербайджано-иранской государственной границе.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

Как уже сообщалось, 5 марта с территории Исламской Республики Иран на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики были совершены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, нацеленные на гражданскую инфраструктуру.

Международный аэропорт Нахчыванской Автономной Республики, школа и другие направления подверглись обстрелу со стороны Ирана. В результате атак несколько гражданских лиц получили ранения, зданию терминала аэропорта был нанесен ущерб.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, возникшую в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинет Министров принял соответствующее решение о временной полной приостановке движения грузовых автомобилей (в том числе грузовых автомобилей транзитного назначения) через все погранично-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе.