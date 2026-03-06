«Помогите не оставить детей без матери»: история молодой женщины, борющейся за жизнь
В редакцию 1news.az обратилась Афсана Гасанова - мама 23-летней Фариды Амраховой, которая борется с очень тяжелой болезнью - раком.
По словам Афсаны ханум, её дочь находится в самом расцвете жизни, однако в ноябре прошлого года семья узнала о страшном диагнозе.
«Мы узнали, что она больна раком. Опухоль у неё в горле, ей уже трудно говорить. Мы продали всё имущество, все деньги ушли на лечение, анализы и операции. Она уже перенесла одну операцию, но сейчас у нас совсем не осталось средств», - рассказывает мать.
Убитая горем женщина отмечает, что у Фариды двое маленьких детей - одному 2 года, другому 3. Сейчас молодой женщине необходимо ехать из Евлаха в Баку, чтобы пройти курсы химиотерапии, после которых потребуется операция для уменьшения опухоли.
«Мы больше не в силах справляться сами. На лечение до сегодняшнего дня мы потратили уже более 7000 манатов. Пожалуйста, умоляю, помогите нам. Помогите, чтобы дети не остались без матери», - говорит Афсана Гасанова.
По её словам, сейчас Фариде предстоит пройти пять курсов химиотерапии в Баку. Один курс обходится примерно в 700–800 манатов. Врачи отмечают, что на курсы химиотерапии и последующее лечение необходимо минимум 4000 манатов.
«Пожалуйста, помогите нам, очень просим, чтобы она начала лечение как можно скорее - нельзя терять время. У нас есть все медицинские документы», - добавляет она.
Сейчас, как рассказывает Афсана Гасанова, она сама присматривает за внуками. Фарида сильно ослабла и не встаёт с постели.
«Её маленькая дочка целыми днями плачет, зовёт маму, а сама мама так страдает от боли, что даже не может о детях думать - борется за жизнь. Пожалуйста, помогите», - сказала напоследок А.Гасанова.
Номер банковской карты: 5522 0993 8751 3195
Телефон для связи: +994 77 804 96 65
Медицинские справки публикуем ниже.
Да не оскудеет рука дающего!