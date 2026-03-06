 На «Багировском» мосту произошло ДТП - ВИДЕО | 1news.az | Новости
На «Багировском» мосту произошло ДТП - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:33 - Сегодня
На «Багировском» мосту произошло ДТП - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева, на «Багировском» мосту, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Во время движения часть груза с грузового автомобиля оказалась на проезжей части - для оперативного устранения препятствия и уборки груза с дороги сотрудники дорожной полиции приняли необходимые меры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

«Обращаемся к водителям грузовых автомобилей: в соответствии с законом водитель обязан до начала движения и во время движения следить за правильным размещением, закреплением и состоянием груза, чтобы он не падал и не создавал помех движению. При перевозке груза не допускается подвергать опасности людей, повреждать личное или чужое имущество. Кроме того, если груз с транспортного средства попал на проезжую часть и создал препятствие, которое невозможно сразу устранить, водитель обязан установить знак аварийной остановки или переносной фонарь с мигающим красным светом», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

