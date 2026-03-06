США будут сопровождать суда через Ормузский пролив, «когда это будет разумно»

США хотят сначала ослабить Иран, а уже после, «когда это будет разумно», станут сопровождать суда через Ормузский пролив. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

В эфире телеканала Fox News чиновника спросили, как быстро корабли ВМС США смогут начать сопровождать суда в проливе. «Так быстро, как мы только сможем. Сначала мы должны значительно ограничить их (Ирана – ред.) возможности создавать неприятности, а затем, как только это будет разумно, мы будем сопровождать суда через проливы и возобновим транспортировку энергоресурсов», - сказал он, добавив, что все военные ресурсы США пока направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред своим соседям и американцам в регионе».

Источник: ТАСС