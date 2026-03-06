Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Италия временно закрыла свое посольство в Тегеране и продолжит дипломатическую миссию из Баку.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, около 50 сотрудников посольства уже пересекли границу Азербайджана.

«В целях безопасности мы закрыли итальянское посольство в Тегеране. Группа примерно из 50 итальянцев во главе с послом Италии в Иране уже пересекла границу с Азербайджаном. Мы продолжим поддерживать дипломатические отношения с Тегераном для защиты оставшихся в Иране итальянцев и наших национальных интересов. Посольство продолжит свою работу из Баку», — подчеркнул Антонио Таяни.