МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана
Монтенегро решительно осуждает атаку Ирана на Нахчыванский регион Азербайджана.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Монтенегро.
Отмечается, что подобные действия представляют серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.
«Мы подчеркиваем срочную необходимость снижения напряженности и возвращения к диалогу. Монтенегро солидарна с народом Азербайджана и призывает к немедленному снижению напряженности», - говорится в заявлении.
280