МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана

Монтенегро решительно осуждает атаку Ирана на Нахчыванский регион Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Монтенегро.

Отмечается, что подобные действия представляют серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.

«Мы подчеркиваем срочную необходимость снижения напряженности и возвращения к диалогу. Монтенегро солидарна с народом Азербайджана и призывает к немедленному снижению напряженности», - говорится в заявлении.