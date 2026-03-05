Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

Иранские войска готовы к возможной наземной операции США. Тегеран уверен, что сможет противостоять американским военным.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи

"Нет, мы их ждем, - сказал он в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос, не боится ли исламская республика наземной операции США. - Мы уверены, что мы сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой".

В среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что планы военной операции США в Иране на данный момент не предполагают применения наземных сил в исламской республике, однако исключать такой возможности нельзя.