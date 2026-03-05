Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

Для взятия ситуации на Ближнем Востоке под контроль важно отдавать приоритет диалогу и дипломатии. Египет решительно отвергает и считает неприемлемыми атаки на страны Персидского залива, а также на Иорданию, Ирак, Турцию и Азербайджан. Египет подчеркивает, что эти действия должны быть осуждены.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Государственную информационную службу Египта, об этом заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время телефонного разговора с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Министр также предупредил, что продолжение волны насилия и дальнейшее расширение конфликта могут привести к катастрофическим и опасным последствиям, способным угрожать региональному и международному миру и стабильности.