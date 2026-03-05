Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

В связи с недавними событиями, составлено следующее расписание рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Игдир-Баку, чтобы они могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Расписание рейсов на 6 марта 2026 года по маршруту Баку-Игдыр-Баку (время указано по местному времени):

При прибытии на рейс следует учитывать следующие важные моменты:

- пассажирам следует прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до времени вылета;

- им необходимо иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

Пассажиры будут подробно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.