Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку
В связи с недавними событиями, составлено следующее расписание рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Игдир-Баку, чтобы они могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном.
Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Расписание рейсов на 6 марта 2026 года по маршруту Баку-Игдыр-Баку (время указано по местному времени):
При прибытии на рейс следует учитывать следующие важные моменты:
- пассажирам следует прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до времени вылета;
- им необходимо иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.
Пассажиры будут подробно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.
