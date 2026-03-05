 Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

First News Media23:15 - 05 / 03 / 2026
Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

Любые атаки на гражданское население и инфраструктуру являются грубым нарушением международного права, включая нормы международного гуманитарного права и Женевские конвенции. Сегодня с территории Ирана были совершены атаки беспилотниками на здание Международного аэропорта Нахчывана и вблизи здания школы в селе Шекерабад.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В заявлении подчеркивается решительное осуждение преднамеренных атак, направленных против гражданских объектов и повлекших ранение гражданских лиц, выражается призыв к международной общественности дать надлежащую оценку этому террористическому акту.

Отмечено, что уважение суверенных прав государств и защита гражданского населения и объектов являются обязательствами каждого государства-члена в соответствии с Уставом ООН. Подчеркнута необходимость тщательного и оперативного расследования инцидента в соответствии с международным правом, наказания виновных и принятия мер для предотвращения повторения подобных случаев.

Поделиться:
311

Актуально

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Xроника

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на ...

Xроника

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Общество

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Арестован обвиняемый в распространении оскорбительных материалов о студентах БГУ - ОБНОВЛЕНО

Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Последние новости

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Сегодня, 00:22

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 00:00

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

05 / 03 / 2026, 23:50

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

05 / 03 / 2026, 23:41

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

05 / 03 / 2026, 23:37

МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:35

Бахрейна решительно осудил иранские атаки против Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:30

Бишкек выразил солидарность с Баку

05 / 03 / 2026, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

05 / 03 / 2026, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

05 / 03 / 2026, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

05 / 03 / 2026, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

05 / 03 / 2026, 23:00

Зеленский заявил, что США запросили помощь в защите от иранских «Шахедов»

05 / 03 / 2026, 22:50

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

05 / 03 / 2026, 22:45

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес «человека» в Евросоюзе, который блокирует помощь Украине

05 / 03 / 2026, 22:40

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

05 / 03 / 2026, 22:30

Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

05 / 03 / 2026, 22:25

Арагчи: РФ и КНР оказывают поддержку Ирану

05 / 03 / 2026, 22:16

Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если их обидят мужчины - ВИДЕО

05 / 03 / 2026, 22:14

Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

05 / 03 / 2026, 22:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50