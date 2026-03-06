Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права

Между первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковником Керимом Велиевым и начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил Турецкой Республики и Сил обороны Венгрии - генералом армии Сельчуком Байрактароглу и генералом Габором Беренди состоялись телефонные разговоры.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, они прошли по инициативе турецкого и венгерского коллег.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества, а также ситуации в регионе и вопросам безопасности.

Коснувшись атак беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Исламской Республики Иран на гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, начальники Генштабов особо отметили, что это противоречит нормам международного права.

В то же время, начальник Генштаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия, генерал Файяд бин Хамед Аль-Рувайли через военного атташе своей страны в Азербайджане довел до внимания, что его страна выступает против подобных атак и всегда готова оказать необходимую поддержку.

Генерал-полковник К. Велиев выразил признательность своим коллегам за их позицию и оказанную поддержку.