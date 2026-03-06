 Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права

First News Media08:10 - Сегодня
Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права

Между первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковником Керимом Велиевым и начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил Турецкой Республики и Сил обороны Венгрии - генералом армии Сельчуком Байрактароглу и генералом Габором Беренди состоялись телефонные разговоры.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, они прошли по инициативе турецкого и венгерского коллег.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества, а также ситуации в регионе и вопросам безопасности.

Коснувшись атак беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Исламской Республики Иран на гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, начальники Генштабов особо отметили, что это противоречит нормам международного права.

В то же время, начальник Генштаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия, генерал Файяд бин Хамед Аль-Рувайли через военного атташе своей страны в Азербайджане довел до внимания, что его страна выступает против подобных атак и всегда готова оказать необходимую поддержку.

Генерал-полковник К. Велиев выразил признательность своим коллегам за их позицию и оказанную поддержку.

Поделиться:
185

Актуально

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Политика

Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Политика

Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Погранпункт «Астара» приведен в полную готовность на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

Вице-спикер предложил изменить название «Милли Меджлис» на «Миллет Меджлиси»

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД Ирана позвонил министру иностранных дел Азербайджана

Последние новости

Иран заявил, что с начала конфликта выпустил 600 ракет по Израилю и целям США

Сегодня, 08:55

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:40

Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

Сегодня, 08:32

США уничтожили более 30 кораблей иранского флота в совместной операции с Израилем

Сегодня, 08:25

На трассе Баку-Губа автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 08:22

Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране

Сегодня, 08:18

Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Сегодня, 08:15

Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права

Сегодня, 08:10

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Сегодня, 00:22

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 00:00

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

05 / 03 / 2026, 23:50

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

05 / 03 / 2026, 23:41

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

05 / 03 / 2026, 23:37

МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:35

Бахрейна решительно осудил иранские атаки против Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:30

Бишкек выразил солидарность с Баку

05 / 03 / 2026, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

05 / 03 / 2026, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

05 / 03 / 2026, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

05 / 03 / 2026, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

05 / 03 / 2026, 23:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50