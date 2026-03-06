Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает несколько возможных кандидатур политиков, которые могли бы встать во главе Ирана после завершения военной операции.

"Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отказавшись назвать имена. По словам Трампа, США принимают меры для того, чтобы люди из его списка не погибли в ходе военной операции. "Да, мы приглядываем за ними", - отметил он.

"Мы хотим прийти и все зачистить, - добавил президент США. - Мы не хотим, чтобы кто-то пришел и за 10 лет все восстановил".

Источник: ТАСС