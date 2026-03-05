 Бишкек выразил солидарность с Баку | 1news.az | Новости
Бишкек выразил солидарность с Баку

First News Media23:22 - 05 / 03 / 2026
Бишкек выразил солидарность с Баку

5 марта 2026 года министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов предоставил собеседнику подробную информацию об атаках иранских беспилотников. Он отметил, что это является нарушением норм и принципов международного права и способствует эскалации напряженности в регионе.

Министр подчеркнул, что Азербайджан требует от Ирана извинений и разъяснений по поводу произошедшего, а также принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Жээнбек Кулубаев выразил обеспокоенность этими дроновыми атаками и заявил о солидарности своей страны с Азербайджаном. Он подчеркнул, что подобные атаки способствуют дальнейшему нарастанию напряженности в регионе.

В ходе беседы была отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, активизации дипломатических усилий в данном контексте.

Жээнбек Кулубаев также поблагодарил Азербайджан за созданные условия для транзитного перехода граждан Кыргызстана, находящихся в Иране, через территорию Азербайджанской Республики и выразил признательность за оказанную оперативную поддержку.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

