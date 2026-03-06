У букмекеров новый фаворит на победу в конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

«Евровидение 2026» - предстоящий 70-й конкурс песни «Евровидение», который пройдет в Вене (Австрия), благодаря победе JJ с песней «Wasted Love» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Базеле (Швейцария).

По данным Eurovisionworld.com, наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» на данный момент у Финляндии (23%), за которым следуют Дания (10%), Австралия (9%), Греция (7%) и Франция (7 %).

Линда Лампениус и Пите Паркконен представят Финляндию на конкурсе в Вене с песней «Liekinheitin», победившей на национальном конкурсе UMK. Л.Лампениус известна как классическая скрипачка, международные туры и ставший бестселлером музыкальный альбом сделали её одной из самых популярных финских классических артисток, а П.Паркконен прославился через шоу «Idols», выпустил несколько альбомов и победил в финской версии «Dancing with the Stars».

Отметим, что ранее главным фаворитом букмекеров был Израиль, являвшийся основным претендентом на победу в «Евровидении 2026» еще до того, как была презентована конкурсная песня «Michelle», релиз которой состоялся 5 марта.

Напомним, что ситуация вокруг «Евровидения-2026» развивается на фоне масштабного бойкота конкурса со стороны стран-участниц. После того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил участие Израиля, сразу несколько стран объявили об отказе от участия в «Евровидении 2026» - в их числе Ирландия, Нидерланды, Испания, Исландия и Словения.

