 Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

В прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о смерти Мехрибан Агабалазаде (1995 г. р.).

Как сообщили 1news.az в Генеральной прокуратуре, в ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Исмаил Рамазанов (1977 г. р.) умышленно лишил жизни Мехрибан Агабалазаде.

По данному факту прокуратурой города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. И. Рамазанов задержан городской прокуратурой в качестве подозреваемого лица.

11:52

Сегодня утром в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт произошло убийство.

Как сообщает 1news.az, житель Евлахского района Исмаил Рамазанов (1977 г. р.) на почве возникшего конфликта нанес ножевые ранения своей супруге Мехрибан Агабалазаде (1995 г. р.). В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Скрывшегося с места преступления И.Рамазанова задержали сотрудники полиции и передали следствию.

По факту проводится расследование.

