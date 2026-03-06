Венгрия приостановила транзит важных грузов в Украину

Правительство Венгрии приостановило не только поставки бензина и дизельного топлива в Украину, но и перевозку по своей территории важных для соседней страны грузов.

Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, такое решение принято в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Он напомнил, что ранее Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и бензина в Украину. "Мы также приостановим важные для Украины поставки грузов через Венгрию до тех пор, пока она не согласится возобновить поставки нефти", - сказал глава правительства, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Источник: ТАСС