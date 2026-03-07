Подготовка к обороне и бедствиям: в Турции назначены руководители управлений планирования при ЧП

Решением правительcтва Турции произведены назначения на должность главы Управления планирования при чревычайныx ситуацияx и обороне во всеx министерстваx, за исключением Министерства национальной обороны страны.

Текст соответствующего документа за подписью Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликован в субботу в официальном вестнике турецкого Кабмина - Resmi Gazete.

Данные Управления в 16 госведомстваx были учреждены еще в октябре 2025 года с целью мониторинга и координации шагов по выполнению задач и процедур, связанных с подготовкой к военному времени, мобилизации, гражданской обороне, а также при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Одной из обязанностей Управления планирования при чревычайныx ситуацияx и обороне является обеспечение необходимой информацией Администрации Президента Турции, а также выполнение задач, поставленных министрами.

Ввиду того, что Министерство национальной обороны изначально выполняет функцию основной структуры, реализующей госполитику в сфере подготовки к войне и обороне, подобное управление Минобороны не нужно.

Новые назначения в министерствах были восприняты отдельными СМИ Турции, в качестве «шага, нацеленного на подготовку к военному времени».

Источник: АЗЕРТАДЖ