Иран заявил о «крупных потерях» США

Армия США понесла значительные потери в результате ударов Ирана по американской базе Аль-Дафра в ОАЭ и по Пятому флоту ВМС США на Ближнем Востоке, утверждает центральный штаб иранских ВС «Хатам аль-Анбия».

«В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние 24 часа большое количество солдат и командиров армии агрессора были убиты и ранены, также нанесен значительный ущерб инфраструктуре и ресурсам», — говорится в заявлении, которое приводит иранская государственная телерадиокомпания, передает РИА Новости.

По версии иранской стороны, 21 человек погиб в результате удара по Пятому флоту ВМС США, а около 200 американских военнослужащих якобы были убиты и ранены на базе Аль-Дафра в ОАЭ. Независимого подтверждения этой информации пока нет.