МИД: Около 1000 граждан Азербайджана запросили эвакуацию из стран Ближнего Востока
Около 1000 граждан Азербайджана обратились в дипломатические миссии страны в странах Ближнего Востока с запросом об эвакуации на фоне продолжающейся военной эскалации в регионе.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что после закрытия воздушного пространства в странах персидского залива были незамедлительно начаты меры по эвакуации граждан Азербайджана, находившихся в этих государствах. По поручению правительства дипломатические миссии Азербайджана в регионе приступили к регистрации граждан, желающих покинуть страны пребывания.
По предварительным данным, заявки на эвакуацию подали около 1000 граждан Азербайджана в пяти странах:
- Объединенные Арабские Эмираты - 490 человек
- Саудовская Аравия - 220 человек
- Катар - 200 человек
- Бахрейн - 23 человека
- Кувейт - 26 человек.
Одним из основных направлений эвакуации стали ОАЭ, которые являются популярным туристическим направлением для граждан Азербайджана. В частности, в результате переговоров Генерального консульства Азербайджана в Дубае с авиакомпанией FlyDubai после частичного открытия воздушного пространства были организованы рейсы по маршруту Дубай - Баку. В период 3–5 марта этими рейсами в Азербайджан вернулись 755 граждан страны.
В настоящее время воздушное пространство ОАЭ вновь закрыто, и ведется дополнительное планирование для возвращения оставшихся граждан.
Еще одним ключевым направлением эвакуации стала Саудовская Аравия. Так, 4 марта специальным рейсом AZAL из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, а также 9 граждан Грузии и 5 граждан России азербайджанского происхождения - всего 207 человек.
Кроме того, граждане Азербайджана, находившиеся в Катаре, Бахрейне и других городах Саудовской Аравии, были доставлены в Джидду автобусами, организованными дипломатическими миссиями. 7 марта рейсом Джидда - Баку были эвакуированы еще 203 человека, включая двух граждан России и одного гражданина Грузии азербайджанского происхождения.
Для граждан Азербайджана, находившихся в Иране, оперативный штаб при Кабмине принял решение обеспечить возможность беспрепятственного возвращения в страну сухопутным путем. На данный момент около 300 граждан Азербайджана уже пересекли границу и вернулись на родину.
"Азербайджана продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе и предпринимает необходимые меры для эвакуации своих граждан", - добавили в МИД.
Источник: Report