Катар закрыл воздушное пространство

Катар вновь закрыл свое воздушное пространство, которое частично открывалось утром.

Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Доха", отвечающей за авиационный трафик над страной.

"Воздушное пространство закрыто с 12:00 по всемирному времени (15:00 мск) до 03:59 по всемирному времени (06:59 мск) воскресенья, 8 марта", - сказал собеседник агентства. Минувшим утром, впервые с 28 февраля, небо над Катаром частично открыли для полетов, выделив специальные маршруты. При этом для транзита бортов в третьи страны воздушное пространство не открывалось.

Накануне управление по делам гражданской авиации эмирата сообщило, что Катар частично возобновит полеты в своем воздушном пространстве по маршрутам, предназначенным для использования в чрезвычайных ситуациях и наделенным ограниченной пропускной способностью. В ведомстве подчеркнули, что все полеты будут осуществляться "в полной координации с ВС и соответствующими органами власти".

Национальный перевозчик Qatar Airways сообщал, что в плане на текущие сутки значилось выполнение репатриационных рейсов из международного аэропорта Хамад в Лондон, Париж, Мадрид, Рим, и Франкфурт. Рейсов из Дохи в Москву не планировалось.