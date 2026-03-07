Джейхун Байрамов на саммите ОТГ выразил обеспокоенность в связи с ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил в Стамбуле на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

В своем выступлении министр подчеркнул возрастающее значение солидарности, координации и стратегического видения между странами-членами Организации тюркских государств на фоне нарастающей геополитической напряженности и глобальной неопределенности.

Он отметил важную роль ОТГ в укреплении политического диалога в тюркском мире, расширении экономических партнерств и развитии региональной взаимосвязанности.

Министр выразил серьезную обеспокоенность в связи с ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности, включая последние военные события на Ближнем Востоке, и решительно осудил ракетный удар, нацеленный на территорию Турции, а также дроновые атаки Ирана против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Он также вновь подтвердил принципиальную поддержку Азербайджаном справедливого и устойчивого урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе международного права и решения о двух государствах.

Источник: Report