Главы МИД Азербайджана и Турции провели переговоры в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОТГ в Стамбуле.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущая ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке, нарастающая эскалация в регионе и её возможное влияние на региональную стабильность.

Стороны решительно осудили запуск ракеты из Ирана в направлении Турции, а также атаки иранских беспилотников на Нахчыван.

Было подчеркнуто, что подобныяе действия противоречат нормам и принципам международного права, а также угрожают безопасности и способствуют эскалации напряженности в регионе.

Дж. Байрамов выразил благодарность коллеге за поддержку Азербайджана, в том числе озвученную президентом Турции в первые часы после инцидента.

Было отмечено, что азербайджанская сторона высоко оценивает организацию временных авиарейсов через аэропорт Ыгдыра в целях обеспечения безопасности авиарейсов, выполняемых из основной части Азербайджана в Нахчыван и в обратном направлении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества и координации, вытекающим из азербайджано-турецких отношений стратегического союзничества, а также по визитам и контактам на высшем уровне.

На встрече также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В Стамбуле состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает МИД Турции.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится экстренное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

