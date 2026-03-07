 DMA: Турция и Азербайджан вместе противостоят дезинформации в соцсетях | 1news.az | Новости
DMA: Турция и Азербайджан вместе противостоят дезинформации в соцсетях

Сегодня
Некоторые онлайн-платформы, в том числе соцсети, на фоне последних региональных событий активно распространяют дезинформацию и провокационные материалы для дестабилизации турецко-азербайджанских отношений.

Агентство по борьбе с дезинформацией Турции (DMA) прокомментировало данный вопрос.

"Турция и Азербайджан, прочно связанные общими ценностями и историческими корнями, не только сегодня, но и в прошлом неоднократно успешно преодолевали подобные испытания. Двусторонние отношения на всех уровнях успешно развиваются по принципу "Одна нация - два государства" под пристальным управлением лидеров Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.

Агентство призвало общественность проявлять предельную бдительность в отношении сомнительных заявлений, способных нанести ущерб этому братству, дезинформации и кампаний по очернению, а также доверять лишь информации официальных органов двух стран.

Источник: Report

