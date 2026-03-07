DMA: Турция и Азербайджан вместе противостоят дезинформации в соцсетях
Некоторые онлайн-платформы, в том числе соцсети, на фоне последних региональных событий активно распространяют дезинформацию и провокационные материалы для дестабилизации турецко-азербайджанских отношений.
Агентство по борьбе с дезинформацией Турции (DMA) прокомментировало данный вопрос.
"Турция и Азербайджан, прочно связанные общими ценностями и историческими корнями, не только сегодня, но и в прошлом неоднократно успешно преодолевали подобные испытания. Двусторонние отношения на всех уровнях успешно развиваются по принципу "Одна нация - два государства" под пристальным управлением лидеров Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.
Агентство призвало общественность проявлять предельную бдительность в отношении сомнительных заявлений, способных нанести ущерб этому братству, дезинформации и кампаний по очернению, а также доверять лишь информации официальных органов двух стран.
Источник: Report
Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan’a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.
Sarsılmaz… pic.twitter.com/Ju1gUzauDi — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2026