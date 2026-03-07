Российские пранкеры разыграли Резу Пехлеви, представившись немецкими политиками - ВИДЕО

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли самопровозглашенного «наследного принца Ирана» Резу Пехлеви.

Выдав себя за высокопоставленных немецких чиновников, пранкеры обсудили с Пехлеви перспективы военной операции в Тегеране и будущее политическое устройство страны.

В ходе беседы прозвучала курьезная фраза: «Мой дед знал вашего отца в 1940-х годах». Диалог продолжался до тех пор, пока окружение принца не заподозрило неладное, после чего связь была прервана.