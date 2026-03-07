Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР

Армия обороны Израиля объявила о нанесении удара по оперативному штабу ВВС КСИР, который отвечает за мониторинг воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана.

«Ночью ВВС Израиля, опираясь на точные разведданные Армии обороны Израиля, провели масштабную серию ударов по военной инфраструктуре, принадлежащей иранскому террористическому режиму, расположенной по всему Тегерану. Одним из ключевых объектов атаки стал оперативный штаб ВВС КСИР — главный командный пункт противовоздушной обороны, созданный в Тегеране иранским режимом», — говорится в заявлении армии.

Также было отмечено, что удары были нанесены по системам ПВО, командным центрам, складам материально-технического обеспечения и другим объектам, находящимся вблизи оперативного штаба.

Источник: РИА Новости