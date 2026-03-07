 Премьер-министр Эфиопии позвонил президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Премьер-министр Эфиопии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

First News Media20:31 - Сегодня
Премьер-министр Эфиопии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

7 марта Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Абий Ахмед Али подчеркнул, что осуждает воздушную атаку Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Глава нашего государства выразил признательность за телефонный звонок и оказанную поддержку.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением был отмечен недавний официальный визит Премьер-министра Эфиопии в нашу страну. Была выражена уверенность в том, что проведенные в ходе визита обсуждения и подписанные документы внесут существенный вклад в развитие двусторонних отношений.

Источник: АЗЕРТАДЖ

192

