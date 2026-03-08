 CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО

First News Media15:45 - Сегодня
CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало кадры ударов по военным целям в Иране.

В публикации, размещённой на платформе X, показаны кадры уничтожения транспортных средств, которые, как утверждается, принадлежат Вооружённым силам Ирана. В сообщении также приводятся слова министра обороны США Пита Хегсета.

«Если вы будете убивать американцев или угрожать американцам в любой точке мира, то мы найдём вас и уничтожим без колебаний, не принося извинений», — заявил он.

Источник: АПА

Поделиться:
320

Актуально

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Политика

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Экономика

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

Общество

В Баку ожидаются осадки и похолодание

В мире

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

PSJ: Астероиды бросают друг в друга «космическими снежками»

CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

СМИ: Умерла супруга Хаменеи

Что происходит в Иране? Хроника войны

В России зачитан приговор Шахину Шихлинскому и братьям Сафаровым

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Последние новости

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

Сегодня, 18:38

Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

Сегодня, 18:16

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан

Сегодня, 18:00

Главами МИД Нидерландов решительно осудил иранские атаки по Нахчывану - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:38

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Сегодня, 17:34

Главы МИД Алжира и Азербайджана обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Сегодня, 17:20

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Сегодня, 16:30

PSJ: Астероиды бросают друг в друга «космическими снежками»

Сегодня, 16:15

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

Сегодня, 16:00

Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

Сегодня, 15:55

CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО

Сегодня, 15:45

СМИ: первая неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

Сегодня, 15:27

В результате иранских ударов в ОАЭ погибли четыре человека

Сегодня, 15:17

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

Сегодня, 14:46

Израиль призвал жителей Ливана покинуть территории к югу от реки Литани

Сегодня, 14:20

Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 14:04

В Азербайджане снизится видимость на ряде дорог

Сегодня, 13:50

Председатель Сената Пакистана позвонил Сахибе Гафаровой

Сегодня, 13:25

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран

Сегодня, 13:15

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Сегодня, 13:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50