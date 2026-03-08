CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало кадры ударов по военным целям в Иране.
В публикации, размещённой на платформе X, показаны кадры уничтожения транспортных средств, которые, как утверждается, принадлежат Вооружённым силам Ирана. В сообщении также приводятся слова министра обороны США Пита Хегсета.
«Если вы будете убивать американцев или угрожать американцам в любой точке мира, то мы найдём вас и уничтожим без колебаний, не принося извинений», — заявил он.
Источник: АПА
"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026