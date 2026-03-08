В Сумгайыте спасатели помогли ребёнку, оставшемуся в квартире одному

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одном из жилых домов в 9-м микрорайоне Сумгайыта малолетний ребёнок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.

Как сообщает 1news.az, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, через балкон.

В квартире ребёнок 2016 года рождения был обнаружен спящим, после чего его передали родителям.