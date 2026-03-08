Китай отверг совместное управление миром крупными державами

Соперничество и противостояние великих держав приносило человечеству бедствия и страдания. Поэтому Китай никогда не пойдет по пути «сильная нация неизбежно стремится к гегемонии».

Об этом заявил министр иностранных дел страны Ван И на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что Конституция страны четко устанавливает, что она будет следовать пути мирного развития, уточнил он.

Китай предлагает строить равноправный многополярный мир, в основе которого лежит порядок, продолжил министр. Равенство означает, что все страны, независимо от размера или военной мощи, являются равноправными членами международного сообщества, могут найти свое место и играть свою роль в многополярном мире, подчеркнул Ван И.

Источник: РБК