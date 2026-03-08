Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго

Новый верховный лидер Ирана должен будет сначала получить одобрение от США.

Об этом заявил ABC News американский президент Дональд Трамп.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго», — сказал он.

По словам главы Белого дома, он мог бы одобрить кандидатуру человека, который связан с действующим иранским режимом. Президент отметил, что среди чиновников Ирана есть много подходящих людей.

5 марта Трамп заявил, что должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана так же, как это происходило в Венесуэле. При этом американский лидер отверг кандидатуру сына бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабы, который является наиболее вероятным преемником. Он объяснил, что выступает против Моджтабы, поскольку сын продолжит политику отца, в результате чего «через пять лет» начнется новое противостояние США и Ирана.

Источник: Газета.ру