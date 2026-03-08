 Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго

First News Media21:53 - 08 / 03 / 2026
Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго

Новый верховный лидер Ирана должен будет сначала получить одобрение от США.

Об этом заявил ABC News американский президент Дональд Трамп.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго», — сказал он.

По словам главы Белого дома, он мог бы одобрить кандидатуру человека, который связан с действующим иранским режимом. Президент отметил, что среди чиновников Ирана есть много подходящих людей.

5 марта Трамп заявил, что должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана так же, как это происходило в Венесуэле. При этом американский лидер отверг кандидатуру сына бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабы, который является наиболее вероятным преемником. Он объяснил, что выступает против Моджтабы, поскольку сын продолжит политику отца, в результате чего «через пять лет» начнется новое противостояние США и Ирана.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
284

Актуально

Xроника

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Xроника

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану ...

Политика

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

В мире

Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Трамп и Стармер обсудили использование британских военных баз на Ближнем Востоке

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

СМИ: Новым верховным лидером Ирана вновь стал Хаменеи

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Что происходит в Иране? Хроника войны

Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

В России зачитан приговор Шахину Шихлинскому и братьям Сафаровым

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Последние новости

Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Сегодня, 00:04

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

08 / 03 / 2026, 23:37

Трамп и Стармер обсудили использование британских военных баз на Ближнем Востоке

08 / 03 / 2026, 23:34

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

08 / 03 / 2026, 23:12

СМИ: Новым верховным лидером Ирана вновь стал Хаменеи

08 / 03 / 2026, 22:59

Турция перебросит на север Кипра 6 истребителей F-16

08 / 03 / 2026, 22:44

Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

08 / 03 / 2026, 22:27

Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго

08 / 03 / 2026, 21:53

США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

08 / 03 / 2026, 21:27

Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке

08 / 03 / 2026, 20:58

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

08 / 03 / 2026, 20:49

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран - ОБНОВЛЕНО

08 / 03 / 2026, 20:39

Два человека погибли и 12 пострадали в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в жилой дом

08 / 03 / 2026, 20:33

СМИ: Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

08 / 03 / 2026, 20:05

Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

08 / 03 / 2026, 19:51

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

08 / 03 / 2026, 19:40

В Сумгайыте спасатели помогли ребёнку, оставшемуся в квартире одному

08 / 03 / 2026, 19:00

МИД Германии резко осудил атаку иранских дронов на Нахчыван

08 / 03 / 2026, 18:53

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

08 / 03 / 2026, 18:44

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

08 / 03 / 2026, 18:38
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50