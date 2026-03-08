Турция перебросит на север Кипра 6 истребителей F-16
Турция 9 марта перебросит в Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) шесть истребителей F-16.
Об этом сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на заместителя главы ведомства гражданской авиации ТРСК Ашкына Мешели.
По его словам, боевые самолеты будут переброшены на север Кипра утром 9 марта в целях безопасности. Это не должно отразиться на полетах гражданской авиации.
Источники в Минобороны Турции 7 марта сообщали о возможности переброски F-16 в ТРСК. По сообщениям местных СМИ, этот вопрос, как и иранский кризис, будет в повестке заседания правительства республики, которое пройдет 9 марта под председательством президента Тайипа Эрдогана.
Источник: ТАСС
