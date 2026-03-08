Трамп и Стармер обсудили использование британских военных баз на Ближнем Востоке

Лидеры США и Великобритании Дональд Трамп и Кир Стармер обсудили использование баз Королевских военно-воздушных сил (RAF) на Ближнем Востоке для коллективной обороны, сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Лидеры начали разговор с обсуждения событий на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США через использование баз RAF для поддержки коллективной самообороны партнеров в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Также Стармер выразил свои соболезнования в связи с гибелью шести американских военных в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп выражало недовольство тем, что Лондон отказался предоставить свои базы для американских ударов по Ирану.

Источник: Интерфакс