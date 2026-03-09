Выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя

Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета и Бакинское главное таможенное управление провели совместные оперативно-розыскные мероприятия.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Главным оперативно-следственным управлением Государственного таможенного комитета и сотрудниками Бакинского главного таможенного управления, по решению суда на четырёх разных адресах в Гёйгёльском районе были обнаружены:

- 8314 коробок табачных изделий различных марок, не промаркированных обязательной государственной маркировкой и подлежащих учёту в Азербайджанской Республике;

- 695 единиц алкогольных напитков с поддельными акцизными марками.

По данному факту проводится расследование.