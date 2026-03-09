 «Росатом» подготовился к новому этапу эвакуации части работников из Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

«Росатом» подготовился к новому этапу эвакуации части работников из Ирана

First News Media13:30 - Сегодня
«Росатом» подготовился к новому этапу эвакуации части работников из Ирана

«Росатом» готов к эвакуации членов семей и части персонала, занятого на строительстве АЭС «Бушер» в Иране.

Об этом генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил отраслевому изданию «Страна Росатом».

По его словам, всего на строительстве блоков № 2 и 3 АЭС заняты более 600 граждан России. Он уточнил, что часть работников продолжает обслуживать оборудование и выполнять незавершенные критически важные задачи.

В ближайшее время планируется вывезти часть сотрудников и их семьи в Россию для обеспечения их безопасности.

«Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — добавил Лихачев.

В день начала операции США и Израиля против Ирана - 28 февраля - «Росатом» вывез из страны детей своих сотрудников, а также «избыточный персонал» и тех, кто пожелал просто уехать. По словам Лихачева, всего были эвакуированы 94 человека. Основные строительные работы на площадке временно приостановлены.

Источник: РБК

Поделиться:
349

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Муджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера ...

Политика

Минобороны Азербайджана осудил ракетную атаку Ирана против Турции

В мире

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Политика

Глава МИД ФРГ поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан Германии из Ирана

В мире

Еврокомиссия: Ни одна страна ЕС еще не задействовала стратегические запасы нефти

В Еврокомиссии заявили, что новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

В Турции призвали Иран воздерживаться от угрожающих безопасности региона действий

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Санчес поставил действия США против Ирана в один ряд с действиями России в Украине

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Последние новости

На выпускном экзамене, организованном ГЭЦ, у девяти учащихся обнаружили мобильные телефоны

Сегодня, 17:37

Польские дипломаты эвакуированы с территории Ирана в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 17:14

Главы МИД Сомали, Румынии и Португалии осудили иранскую дроновую атаку на Нахчыван

Сегодня, 17:12

Еврокомиссия: Ни одна страна ЕС еще не задействовала стратегические запасы нефти

Сегодня, 17:06

В Еврокомиссии заявили, что новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев поздравил Муджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана

Сегодня, 17:03

Гюльзар Гурбанова понесла тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 16:58

В Турции призвали Иран воздерживаться от угрожающих безопасности региона действий

Сегодня, 16:52

Минобороны Азербайджана осудил ракетную атаку Ирана против Турции

Сегодня, 16:45

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Британский госминистр обеспокоен атакой иранской дронов на Азербайджан

Сегодня, 16:33

США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

Сегодня, 16:30

Фон дер Ляйен: Средний коридор - путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

Сегодня, 16:20

Иностранцы бросают питомцев в Дубае, убегая от войны - ФОТО

Сегодня, 15:50

Глава МИД ФРГ поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан Германии из Ирана

Сегодня, 15:38

Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО

Сегодня, 15:33

Бомбардировка школы для девочек в Иране, вероятно, дело рук США - Bellingcat - ВИДЕО

Сегодня, 15:17

Глава Еврокомиссии призвала Европу решительно демонстрировать свою силу

Сегодня, 14:55

В Баку задержан карманник, совершивший кражу в автобусе - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

В Армении прошло четвертое с момента эскалации на Ближнем Востоке заседание Совбеза

Сегодня, 14:43
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50