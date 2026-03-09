«Росатом» подготовился к новому этапу эвакуации части работников из Ирана

«Росатом» готов к эвакуации членов семей и части персонала, занятого на строительстве АЭС «Бушер» в Иране.

Об этом генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил отраслевому изданию «Страна Росатом».

По его словам, всего на строительстве блоков № 2 и 3 АЭС заняты более 600 граждан России. Он уточнил, что часть работников продолжает обслуживать оборудование и выполнять незавершенные критически важные задачи.

В ближайшее время планируется вывезти часть сотрудников и их семьи в Россию для обеспечения их безопасности.

«Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — добавил Лихачев.

В день начала операции США и Израиля против Ирана - 28 февраля - «Росатом» вывез из страны детей своих сотрудников, а также «избыточный персонал» и тех, кто пожелал просто уехать. По словам Лихачева, всего были эвакуированы 94 человека. Основные строительные работы на площадке временно приостановлены.

Источник: РБК