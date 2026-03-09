Глава МИД ФРГ поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан Германии из Ирана

Ситуация с безопасностью в регионе и влияние растущей напряженности на Ближнем Востоке на региональную и глобальную безопасность обсуждены в ходе телефонного разговора глав МИД Азербайджана и Германии Джейхуна Байрамова и Йохана Вадефуля.

По сообщению пресс-службы МИД АР, немецкий министр выразил обеспокоенность в связи с атаками дронов, осуществленными Ираном против Азербайджана, решительно осудил эти атаки и заявил о солидарности с Баку.

Вадефуль поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку, оказанную в вопросе эвакуации граждан Германии из Ирана.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-германских двусторонних отношений, а также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.