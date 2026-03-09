 Иностранцы бросают питомцев в Дубае, убегая от войны - ФОТО | 1news.az | Новости
В мире

Иностранцы бросают питомцев в Дубае, убегая от войны - ФОТО

First News Media15:50 - Сегодня
Иностранцы бросают питомцев в Дубае, убегая от войны - ФОТО

Иностранные резиденты, в панике покидающие Дубай после того, как Иран начал ракетный обстрел объектов на территории ОАЭ, массово бросают домашних животных — на улицах, у ворот приютов и привязанными к фонарным столбам.

Кризис разразился после авиаударов США и Израиля по Ирану, в ответ на которые Тегеран атаковал цели в Персидском заливе. Около 14 000 британских граждан уже обратились в МИД с просьбой об эвакуации, а правительство Великобритании ввело запрет на все поездки в регион, кроме экстренных.

Приюты переполнены. Волонтёры сообщают о сотнях новых брошенных животных. Организация K9 Friends Dubai, занимающаяся пристройством собак, заявила, что буквально захлёбывается от звонков — владельцы либо просят забрать питомцев, либо сообщают о подброшенных щенках. Клэр Хопкинс, волонтёр сразу нескольких зоозащитных организаций, рассказала: «Авиакомпании сейчас не принимают животных, рейсов стало значительно меньше. Если животному нужна прививка от бешенства — это ещё три недели задержки».

Особую тревогу вызывают сообщения о том, что некоторые владельцы обращаются к ветеринарам с просьбой усыпить здоровых животных — лишь бы не платить за переезд и не заниматься документами. «Большинство ветеринаров в таких случаях передают животных в приюты, но мы уже переполнены», — говорит Хопкинс.

Трогательным свидетельством происходящего стала записка, найденная у ворот приюта в Аль-Айне вместе с переноской, внутри которой оказались кошка и четыре котёнка. Владелец написал на ломаном английском: «Котёнок 4 и мама-кошка в коробке. Я уезжаю на родину из-за ситуации здесь. Я пытался звонить, но никто не ответил, и я узнал ваш адрес. Мне очень жаль, что оставил их у ваших ворот».

Ансо Стандер, руководитель приюта Six Hounds в Аль-Айне, за один день получила 27 обращений. «Люди уезжают и вежливо, но прямо предупреждают: если вы их не возьмёте — мы выпустим их на улицу. Мы говорим о людях с двадцатью кошками, которые пытаются покинуть страну», — рассказала она. По её словам, двух собак застрелили в пустыне на границе ОАЭ и Омана после того, как их владельцы попытались пересечь границу, но не смогли взять животных с собой.

Луиза Хасти, директор организации War Paws, оказывающей помощь животным в зонах конфликтов, назвала происходящее недопустимым. «Это не только проблема Дубая — то же самое происходит в Ираке и на Украине. Бросать питомцев на границе или на улице — этому нет оправдания», — заявила она.

На основе материалов The Daily Mail и The Telegraph

