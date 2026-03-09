 В Турции призвали Иран воздерживаться от угрожающих безопасности региона действий | 1news.az | Новости
В Турции призвали Иран воздерживаться от угрожающих безопасности региона действий

First News Media16:52 - Сегодня
Глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран предупредил Иран о необходимости воздерживаться от угрожающих региональной безопасности действий.

Соответствующее сообщение он разместил в Х в связи с перехватом силами НАТО баллистической ракеты в воздушном пространстве республики.

«Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не обострялась, а конфликт не распространялся на более обширную территорию. Мы вновь решительно предостерегаем все стороны, особенно Иран, от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и подвергают опасности гражданское население», - указал Дуран.

Он проинформировал, что «баллистическая ракета, запущенная, как было установлено, из Ирана, была своевременно перехвачена и нейтрализована подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО над районом Шахинбей в провинции Газиантеп». «Пострадавших нет», - добавил чиновник.

«Развитие этих событий с самого начала находилось под пристальным контролем всех наших ведомств, были незамедлительно приняты все необходимые меры обороны и безопасности. Воля и возможности нашего государства по защите воздушного пространства и безопасности границ Турции находятся на самом высоком уровне», - указал Дуран.

