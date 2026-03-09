Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью The Times of Israel фразой «посмотрим, что будет» прокомментировал избрание Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Глава Белого дома также заявил, что решение о том, когда закончить конфликт с Ираном, он примет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Несколькими часами ранее Трамп заявил телеканалу ABC News, что следующий лидер Ирана «долго не продержится», если не получит одобрения Вашингтона.

«Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них ядерного оружия», — сказал Трамп.

Совет экспертов Ирана 8 марта принял решение назначить на должность верховного лидера Моджтабу Хаменеи — сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в ходе операции США и Израиля против Ирана.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся в верности новому лидеру. Корпус стражей Исламской Революции, силы безопасности и правопорядка, а также армия уже присягнули Хаменеи.