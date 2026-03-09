На этих перекрёстках добавлено 14 велосипедных секций на светофорах - ВИДЕО

В столице Азербайджана на ещё 5 перекрёстках установлены велосипедные секции на светофорах.

В столице продолжаются меры по обеспечению безопасности велосипедистов и развитию микромобильности.

В рамках этих инициатив Центр интеллектуального управления транспортом МВД установил на светофорах нового поколения велосипедные секции на пяти дополнительных перекрёстках.

Велосипедные секции установлены на перекрёстках проспекта Хатаи с улицами А.Демирчизаде, А.Агаоглу, А.Вахида и Н.Гулиева в Наримановском районе, а также на перекрёстке улиц Дж.Джаббарлы и М.Нахчивани в Ясамальском районе.

В общей сложности на этих перекрёстках добавлено 14 велосипедных секций - секции нового поколения оснащены LED-подсветкой, что позволяет велосипедистам безопаснее и удобнее передвигаться по дорогам.

Отметим, что на данный момент на столичных дорогах уже установлено 136 велосипедных секций на 54 светофорах - работа в этом направлении продолжается.