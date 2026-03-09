МЧС спасло троих иностранцев, застрявших в автомобиле в горной местности Хызы - ВИДЕО

Прошлой ночью на горячую линию «112» министерства чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о том, что из-за сильных осадков в горной местности возле села Фындыган Хызынского района трое людей оказались в безвыходном положении в автомобиле.

В связи с этим были немедленно привлечены пожарно-спасательные подразделения Сиязенского районного отдела Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль марки «Toyota Prado» с тремя иностранными гражданами выехал с дороги и увяз в грязи, а люди оказались в беспомощном положении.

Спасатели с помощью специальной техники эвакуировали граждан на безопасную территорию.