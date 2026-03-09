 Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

First News Media12:45 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

8 марта в Gazelli Art House состоялась церемония открытия фестиваля Her Art in Action выпуска 2026 года.

В первый день фестиваля в рамках сотрудничества платформы искусства и культуры VarYox и бакинской галереи Gazelli Art House была продемонстрирована групповая выставка «Дом с видом на пейзаж».

В экспозицию также вошли картины Лейлы Алиевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева приняла участие в выставке, посмотрела экспонируемые работы.

Лейла Алиева была проинформирована о том, что фестиваль Her Art in Action – это ежегодная программа, созданная и реализуемая платформой искусства и культуры VarYox. Она посвящена продвижению гендерного равенства в сфере искусства, повышению культурной инклюзивности, а также усилению международного культурного участия Азербайджана. В этом году фестиваль, который пройдет с марта по май, в течение трех месяцев будет проходить на различных площадках Баку.

Было отмечено, что Her Art in Action, проводимый уже три года подряд, является уникальным фестивалем, посвященным женскому творчеству и межнациональному обмену в регионе. Проект активно объединяет женщин из Азербайджана и стран региона, в том числе Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Грузии, Египта, а также Балканского региона, Испании и Литвы.

Тема «Дом с видом на пейзаж» рассматривает дом не как статичное пространство, а как изменчивое состояние, формирующееся через женский опыт. Выходя за рамки повседневной жизни, тема исследует, как женщины создают, определяют, отстаивают и возвращают себе пространство в напряжении между общественной и личной жизнью, видимостью и одиночеством, чувством принадлежности и сопротивлением.

В рамках мероприятия был отмечен день рождения матери шехида, которой Лейла Алиева преподнесла подарок.

Участники выставки также подарили Лейле Алиевой свои ручные работы.

В заключение Лейла Алиева посетила мемориальный уголок основательницы и президента Gazelli Group Зарифы Гамзаевой.

Куратор фестиваля выпуска этого года, мультимедийная художница Ситара Ибрагимбейли отметила, что на открытии первой выставки, состоявшейся 8 марта, представлены работы 27 местных и зарубежных художников: «Уже третий год мы открываем фестиваль 8 марта. Всего будет три открытия. В апреле будет организована совместная выставка, созданная на основе диалога учеников Школы-интерната с интегрированным обучением номер 11 (Бильгях) с известными современными художниками. Третий проект пройдет в Ичеришехер в стиле фотовечера под открытым небом. В общей сложности за три месяца будут представлены работы более 50 художников».

Независимая художница Кафия Эйвазова в этом году участвует в фестивале с работой «Взгляд из окна». «Я участвую в фестивале уже три года, и в первый раз представляю работу в технике ковра. Произведение соткано в технике ворсового ковра и призывает людей задуматься о структуре семьи. Здесь может показаться, что мужские мотивы словно защищают женские, однако они ограничивают их. Постепенно черты лица женщины исчезают, потому что ограничение отодвигает личность человека на задний план и делает ее невидимой. Работа призывает наше общество ценить женщин, прислушиваться к ним и не ограничивать их свободу».

Фестиваль завершится 31 мая.

