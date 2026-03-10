В Минмолодежи и спорта Азербайджана назначили нового главу отдела

В Министерство молодежи и спорта Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает 1news.az, должность заведующей отделом по работе с молодежью министерства поручена Ульвии Ахундовой. Соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что с октября 2023 года до настоящего назначения Ульвия Ахундова занимала должность заместителя заведующего отделом по работе с молодежью министерства.

Ахундова получила степень бакалавра в группах SABAH Азербайджанского государственного экономического университета в 2014–2018 годах. В настоящее время она продолжает обучение в магистратуре Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

В 2023 году распоряжением Президента Ильхама Алиева Ульвия Ахундова была удостоена Президентской премии для молодежи за деятельность в сфере молодежной политики и работы с молодежью.

Она принимала активное участие в организации ряда национальных и международных инициатив, направленных на развитие молодежи, продвижение национально-духовных ценностей, расширение общественного участия молодежи и укрепление международного сотрудничества.

В 2015–2023 годах Ахундова вела активную общественную деятельность в различных молодежных организациях и институтах гражданского общества, руководя рядом проектов и программ.